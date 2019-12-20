Трагедия в одесском колледже: в больницах находятся шестеро пострадавших

Новости Украины:Шестеро пострадавших в результате пожара в Одессе остаются в больницах.

Шестеро из тридцати пострадавших на пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают лечение в медучреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"В больницах Одессы продолжают получать лечение шестеро пострадавших вследствие пожара на улице Троицкой. Департамент здравоохранения горсовета обеспечил контроль качества оказания медицинской помощи пострадавшим. Все пострадавшие обеспечены необходимыми диагностическими процедурами, в том числе рентгенографией, компьютерной томографией, УЗИ, ЭКГ, лабораторными исследованиями", - отмечается в сообщении.

В полном объеме пострадавшим предоставлены медикаменты и препараты крови при лечении в стационаре, привлечены к консультациям и участию в консилиумах ведущие профильные специалисты Одессы и Одесского региона.

По решению консилиума врачей, на основании медицинских показаний пятеро сотрудников ГСЧС для дальнейшего продолжения лечения были переведены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

В горсовете уточнили, что "20 декабря двое из них с учетом улучшения здоровья выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Кроме того, еще трое пострадавших на пожаре продолжают лечение в стационарах, находящихся в структуре городского департамента здравоохранения".

Напоминаем, 18 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов издал распоряжение о предоставлении материальной помощи в объеме более 3,5 миллиона гривен семьям погибших и пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Помощь предоставляется "семьям погибших в размере 120 тысяч гривен в расчете на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечисляется исполнителям услуг, лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений: легкое состояние - в размере 20 тысяч гривен на одного человека, среднее состояние - в размере 40 тысяч гривен на одного человека; тяжелое состояние - в размере 80 тысяч гривен на одного человека".

Следует отметить, что Следственное управление ГУ НП в Одесской области также заказало областному бюро судмедэкспертиз осуществить 11 генетических экспертиз в отношении тел жертв пожара в колледже. Эксперты планируют их завершить до конца декабря.

Напоминаем, пожар в 6-этажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по ул.Троицкой, 25, возник 4 декабря в 10:12 на третьем этаже. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тысяч кв. м. Подразделениями ГСЧС спасено и эвакуировано 40 человек. Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30.