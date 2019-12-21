Пиротехники изъяли свыше 30-и взрывоопасных предмета на Луганщине

Новости Украины:Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском районах и в городе Рубежное.

Пиротехнические расчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверили за минувшие сутки 2,11 га местности в Луганской области, изъяв 32 единицы взрывоопасных предметов.

"Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском районах и в г.Рубежное, где было обнаружено и изъято 32 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 6 артиллерийских снарядов, 6 минометных мин, 5 инженерных боеприпасов, 2 подрывника и 13 гранат", - сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

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