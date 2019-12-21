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Кличко заявил о 4 миллионах туристов в Киеве (Видео)

Кличко заявил о 4 миллионах туристов в Киеве (Видео)
13:26 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Кличко подвел итоги своей работы в 2019 году.

Столицу Украины в этом году для путешествия выбрали 4 миллиона туристов, которые могли, в частности, увидеть новые туристические локации.

Об этом написал Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

"В конце года все мы традиционно подводим итоги. С какими итогами столица завершает 2019-й год? Мы ремонтировали дороги и путепроводы, строили и реконструировали школы и детсады, обновляли спортивную инфраструктуру, создавали новые туристические локации и объекты", - написал Кличко.

По его словам, столицу Украины посетили 4 млн туристов. Киев получил 1022 запроса на съемки в городе. Большинство из них - от иностранцев.

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Кроме того, Кличко сообщил, что в 2019 году в столице отремонтировали 16 мостов и путепроводов; обновили 830 придомовых территорий и проездов, 130 км наиболее аварийных участков теплосетей; отремонтировали 50 отделений в медицинских учреждениях и закупили самое современное оборудование; отремонтировали 75 парков и скверов; создали 1865 мест в детсадах.

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Виталий Кличко, Киев, Туристы, Мэр Киева.
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