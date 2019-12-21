Россия на несколько дней перекрыла движение Керченским проливом

Россия перекрыла движение Керченским проливом практически на четверо суток. Об этом сообщает глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.
По его словам, движение через Керченский пролив будет остановлено с 21 по 24 декабря, поскольку 23 декабря по мосту на поезде проедет Владимир Путин, а 24 декабря запустят первый поезд.
"Мониторинговая группа "Институт Черноморских стратегических исследований, редакции и "Майдана иностранных дел" сообщает: 20 декабря 2019 года Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток - с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? - Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал Клименко.
Напомним, Украина отреагирует на открытие РФ ж/д сообщения с Крымом через Керченский мост.