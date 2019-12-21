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Рождественскую литургию в Волынской епархии ПЦУ отслужат дважды

Рождественскую литургию в Волынской епархии ПЦУ отслужат дважды
19:39 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Волынская епархия ПЦУ

Новости Украины:На Волыни рождественскую литургию отслужат 25 декабря и 7 января.

В Волынской епархии Православной Церкви Украины рождественскую литургию отслужат по юлианскому и григорианскому календарю - 25 декабря и 7 января.

Службу, которая состоится на следующей неделе, анонсирует пресс-служба Волынской епархии ПЦУ. 

"25 декабря, в 10.00 службу Божью в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарем возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил. По словам владыки, начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде - от 25 декабря по 7 января", - говорится в сообщении.

Как напомнили в епархии, в ноябре группа прихожан Православной церкви Украины обратилась к митрополиту с открытым письмом с просьбой о введении празднования Рождества 25 декабря, не отвергая и 7 января. Тогда митрополит Михаил, учитывая пожелание части верующих отмечать великое событие одновременно со Вселенским Патриархатом и другими церквями, сказал, что может принять это обращение.

Ранее владыка в комментарии местному телеканалу "Первый" отметил, что тем, кто хочет праздновать Рождество 25 декабря, он рекомендовал начать пост не 28 ноября, а 14-го. Поэтому для них пост завершится уже 24 декабря.

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По его словам, в Евангелии нигде не написано, какого именно числа родился Иисус Христос, известно только, что это был зимний период. Митрополит считает, что некоторая часть людей будет чувствовать некий внутренний протест о праздновании 25 декабря, однако это лишь сила привычки.

При этом, делать резкие действия по переходу от празднования 7 января до празднования 25 декабря нельзя, отметил владыка Михаил, ведь это расколет общество, а его надо объединять. Изменения в сознании, считает он, должны быть эволюционными, то есть постепенными.

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Волынская область, Рождество, ПЦУ, Волынская епархия.
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