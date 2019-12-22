Контрабандисты хотели переправить из РФ почти 700 кг красной икры

Новости Украины:Пограничники пресекли попытку ввоза в Украину крупной партии контрабандной красной икры.

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в Харьковской области на границе с Россией крупную партию контрабандной красной икры.

Об этом сообщает ГПСУ.

“Пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов. Неподалеку от места задержания стражи рубежа обнаружили мостик из деревянных поддонов, который нарушители проложили для незаконного перемещения товаров через контрольно-следовую полосу. Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, вскоре нашли и саму икру. Продукт сомнительного качества и неопределенного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры - 660 кг

На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничья, оформили админпротоколы. Продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения.