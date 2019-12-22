В Винницкой области мужчина избил женщину-почтальона

Новости Украины:В Винницкой области мужчина с битой напал на женщину-почтальона и забрал у нее сумку с пенсиями.

В селе Росоша Винницкой области мужчина с бейсбольной битой напал на почтальона. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

20 декабря, около 16:10 в полицию поступило сообщение, что на улице Гагарина в селе Росоша неизвестное лицо совершило разбойное нападение на почтальона. 53-летняя пострадавшая с травмой головы была госпитализирована в больницу. У женщины, которая разносила крестьянам пенсии, мужчина отобрал сумку с деньгами в сумме свыше 70 тысяч гривень.

Сотрудники полиции сразу начали подворный обход жителей села. Общаясь с 34-летним местным жителем, полицейские заметили, что он нервничает, а на его одежде есть следы крови. Такое поведение мужа стало основанием для проведения поверхностного осмотра, во время которого у него под курткой была обнаружена деревянная палка и сумка с деньгами.

В содеянном мужчина сознался, но объяснить, почему он решился на преступление, не смог.

Ранее задержанный в поле зрения местной полиции не попадал. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой), за что предусмотрено до 7 лет заключения. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.