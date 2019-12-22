Дождь, ветер и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

Новости Украины:В начале недели, 23−24 декабря, в Украине существенно ухудшится погода: возможны сильные дожди, порывы ветра и метели.

В начале следующей недели, 23-24 декабря погода в Украине существенно ухудшится, возможны порывы ветра и метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в понедельник и вторник в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах возможен сильный мокрый снег и метели. Также местами возможен гололед и налипание мокрого снега.

Кроме того, осложнение погодных условий может привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Напомним, в воскресенье, 22 декабря, ночью ожидаются умеренные дожди в западных областях страны, в Закарпатье – значительные дожди, в горах – с мокрым снегом. Днем небольшие дожди ожидаются в большинстве областей.

Также ночью и утром по всей территории страны, кроме западного региона, возможен туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге местами 13-15°.