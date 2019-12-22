На Донбассе боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ

Новости Украины:В отчете ОБСЕ рассказали о действиях незаконных вооруженных формирований.

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщается в ежедневном отчете ОБСЕ.

Так, в пятницу, 20 декабря, оккупационные войска дважды отказывали наблюдателям ОБСЕ в проезде на неподконтрольный участок границы вблизи населенного пункта Верхнеширокинское. Свои действия боевики объясняли проведением работ по разминированию.

В тот же день на железнодорожной станции "Красная Могила" в оккупированной Вознесеневке вооруженный представитель бандформирований приказал патрулю наблюдателей ОБСЕ покинуть этот район.

Напомним, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий.