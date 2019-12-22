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В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТГ

В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТГ
10:44 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины:В воскресенье, 22 декабря, стартовали первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Сегодня в 86 объединенных территориальных громадах проходят первые местные выборы. По данным ЦИК, выборы сельских, поселковых, городских советах ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов происходят в 69 сельских, 16 сельских и одной городской ОТГ в 21 области Украины.

В частности, в Винницкой области - в 3 ОТГ, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской области - в 1 ОТГ, в Закарпатской области - в 9 ОТГ, в Запорожской области - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТГ, в Киевской области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Николаевской области - в 2 ОТГ, в Одесской области - в 5 ОТГ, в Полтавской области - в 6 ОТГ, в Ривненской области - в 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской БЛАСТ - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 2 ОТГ, в Хмельницкой области - в 4 ОТГ, в Черновицкой области - в 1 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ.

В этих выборах участвуют 29 политических партий, и, по предварительным подсчетам, в голосовании примут участие более 380 тысяч избирателей. Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 1 тыс. 734 территориальных одномандатных избирательных округов.

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Согласно законодательству, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены до 27 декабря включительно, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года включительно. Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение первых выборов в ОТГ 22 декабря, составляет 21 млн 842 тыс. 200 грн.

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