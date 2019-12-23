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Ханука 2019: в центре Одессы зажгли большой девятисвечник

Ханука 2019: в центре Одессы зажгли большой девятисвечник
00:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:По случаю празднования Хануки в Одессе зажгли девятисвечник.

В центре Одессы сегодня по случаю празднования Хануки зажгли большой девятисвечник.

Как передает корреспондент УНИАН, девятисвечник (ханукия, менора) установлен на Приморском бульваре, возле памятника Дюку.

В воскресенье в рамках начала празднования на Хануки торжественно зажгли первую свечу.

Возле девятисвечника собрались сотни людей, многие пришли с детьми.

После зажжения миноры состоялся праздничный концерт, присутствующих угощали сладостями.

Одесская менора состоит из металлического каркаса, который вмонтирован в основу, представляющую собой шестиконечную звезду. Свечи заменяют белые круглые фонари.

Согласно традиции, каждый день праздника будет зажигаться по одному огню (фонарю).

Сегодня иудеи с закатом солнца начали праздновать Хануку.

Ханука (освящение, обновление) - иудейский праздник, который продолжается 8 дней.

Праздник был основан во II веке до нашей эры в честь чуда, произошедшего после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 165 году до нашей эры. По преданию, воины Маккавея хотели освятить храм, но им удалось найти только один маленький кувшин с чистым маслом, которого хватило ровно на восемь дней.

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Все по теме:

Одесса, Ханука, Девятисвечник.
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