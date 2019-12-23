В катакомбах Одессы возник пожар: обнаружен погибший мужчина

Новости Украины:Спасатели обнаружили погибшего мужчину во время тушения пожара в курортной зоне Одессы.

Сегодня в курортной зоне Одессы во время тушения пожара в катакомбах обнаружен погибший мужчина.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 8.55 поступило сообщение о задымлении на побережье Черного моря, в районе между пляжем «Аркадия» и Пляжем пограничников. По прибытию на место вызова спасатели установили сильное задымление со входа в катакомбы.

Как отмечается, очаг пожара находился в 20 метрах от входа в катакомбы, в 11.40 его потушили. Во время тушения пожара обнаружен мертвый мужчина. Правоохранители устанавливают личность погибшего и причину его гибели, а также обстоятельства и причины возгорания.

Напоминаем, в результате пожара в жилом доме в Подольском районе столицы погибли два человека.