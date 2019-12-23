Под Офисом Президента прошла акция: требовали отставки Авакова

Под Офисом Президента состоялась акция, участники которой требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает 5 канал.
"Активисты называли реформу правоохранительных органов проваленной, переаттестацию - выборочной. Вспомнили преступления, которые совершили сами правоохранители. А еще сетовали на нераскрытые нападения на активистов и журналистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под ОП пришло около сотни людей.
Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти в отставку, "а потом - сесть", поскольку он - "министр громких скандалов и сфабрикованных дел".
После завершения акции люди присоединились к музыкальному марафону "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых в деле убийства журналиста Павла Шеремета.
Акция продолжалась до 22 часов на майдане Независимости.