Шулявский мост в Киеве уже асфальтируют: когда запустят движение

Новости Украины:В ночь на воскресенье, 22 декабря, строители начали асфальтировать Шулявский путепровод в столице.

Ремонтные работы на Шулявском путепроводе в Киеве подходят к концу, мост уже начали асфальтировать. Допустить автомобили к движению мостом планируют в конце следующей недели – то есть, до 29 декабря.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 22 декабря.

Кличко сообщил, что "строители начали асфальтировать новый путепровод".

По словам мэра, на Шулявском мосту укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие площадью примерно 5000 квадратных метров, которое используют в странах Европы.

Причем гарантию на эксплуатацию такого покрытия подрядчик дает на 10 лет.

В течение 23 – 26 декабря должны асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Гетьмана и Довженко, а после этого "состоятся технические испытания путепровода".

Кличко утверждает, что на Шулявском мосту "установят специальное оборудование, способное измерять прогибы, а такоже статические и динамические нагрузки".

Напомним, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.

К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

По данным КГГА, открыть движение автотранспорта по новому мосту на Шулявке планировалось в декабре.

По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".