В Харькове одновременно "заминировали" почти 300 объектов

Новости Украины:В Харькове 23 декабря полиция проверила информацию о наличии взрывчатки сразу на 284 объектах.

Полиция закончила проверку больниц, жилых домов, торговых центров, гостиниц и отделений банков, расположенных в Харькове (всего 284 объекта).

"Работники полиции осмотрели 48 больниц, 12 жилых домов, 29 торгово-развлекательных центров и супермаркетов, 22 школы, 104 детских сада, 24 гостиницы, 45 банковских учреждений. Эвакуировали 1435 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщает во вторник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Сообщение о минировании 284 объектов массового пребывания людей поступило на электронную почту полиции в понедельник, в 16:30.

Как сообщалось, вчера в Киеве приостанавливали работу центрального железнодорожного вокала за анонимного сообщения о заминировании.