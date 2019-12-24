Ракетный эсминец США прибыл в порт Одессы: фото

Новости Украины:Ракетный эсминец США USS Ross DDG71 зашел в морской порт Одессы утром 24 декабря.

В Одесский порт во вторник, 24 декабря, зашел американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross", сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Фейсбуке.

"Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами - членами НАТО", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее экипаж эсминца "USS Ross" уже принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и тогда несколько дней пребывал в Одессе. В 2019 году корабль две недели находился в г.Констанца (Румыния) и г.Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.

Что известно об эсминце USS Ross DDG 71

Его относят к кораблям типа "Арле Берк" (на английском The Arleigh Burke class destroyers).

Длина корабля – 154 метра, ширина – 20 метров, осадка (глубина, на которую может окунуться подводной гидроакустической станцией), – 9,3 метра. Полное водоизмещение – 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж составляет 337 человек.

Корабль вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун". Эсминец также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска в различной комбинации:

крылатых ракет "Томагавк",

зенитных управляемых ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2"

противокорабельных ракет вертикального пуска RUM-139 ASROC.