Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США (Фото)

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США (Фото)
20:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Ракетный эсминец "USS Ross DDG71" ВМС США зашел в Черное море.

Американский ракетный эсминец "USS Ross DDG71" в воскресенье зашел в Черное море, передает издание "Думская".

"Около часа назад, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

"Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния", - сказано в сообщении.

США перебрасывают силы из Ирака в Сирию

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тыс. лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черное море, Эсминец, ВМС США, USS Ross DDG71.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
05 Витренко назвал причину подорожания газа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Сенцов прилетел в Латвию
Сенцов прилетел в Латвию
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь