В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США (Фото)

Американский ракетный эсминец "USS Ross DDG71" в воскресенье зашел в Черное море, передает издание "Думская".

"Около часа назад, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

"Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния", - сказано в сообщении.

BlackSea-bound Bosphorus: Destroyer Squadron Six-Zero insignia on DDG71. USS Ross is armed with @Raytheon SeaRAM with supersonic missiles to destroy close-range threats, @LockheedMartin AN/SLQ-32(V)6 SEWIP Block2 & @BoeingDefense Harpoon over-the-horizon, anti-ship missile system pic.twitter.com/3gWRyhqMCO

— Yörük Işık (@YorukIsik) December 15, 2019