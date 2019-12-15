В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США (Фото)

Новости мира:Ракетный эсминец "USS Ross DDG71" ВМС США зашел в Черное море.

Американский ракетный эсминец "USS Ross DDG71" в воскресенье зашел в Черное море, передает издание "Думская".

"Около часа назад, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

"Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния", - сказано в сообщении.

BlackSea-bound Bosphorus: Destroyer Squadron Six-Zero insignia on DDG71. USS Ross is armed with @Raytheon SeaRAM with supersonic missiles to destroy close-range threats, @LockheedMartin AN/SLQ-32(V)6 SEWIP Block2 & @BoeingDefense Harpoon over-the-horizon, anti-ship missile system pic.twitter.com/3gWRyhqMCO — Yörük Işık (@YorukIsik) December 15, 2019

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тыс. лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.