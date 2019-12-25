В Симферополе продают Ивано-Франковские елки

Новости Украины:В Симферополе на новогодней ярмарке продаются искусственные ели из украинского Прикарпатья.

В аннексированном Россией Симферополе продают Ивано-Франковские елки, куда их ввозят транзитом через Россию, передает издание "Крым.Реалии".

Как сообщается, в Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из украинского Прикарпатья. Деревья производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию.

По словам продавца, товар сертифицирован и на него имеются все соответствующие разрешения. Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.