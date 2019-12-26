В Николаевской области фура "утопила" мост: из бака в реку вылилось топливо

Новости Украины:Утром в четверг, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района груженая контейнером фура "утопила" понтонный мост.

В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области в четверг утром груженая контейнером фура буквально "утопила" понтонный мост. Об этом сообщают "Новости-N".

Как отмечается, под весом груженой фуры один из понтонов был утоплен. При этом у большегруза пробило топливный бак, из которого топливо вылилось в реку. По информации издания, из-за инцидента движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

Напомним, в Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, госпитализированы 6 человек.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.