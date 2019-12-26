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Дела Майдана: апелляции обвиняемых рассмотрят завтра

Дела Майдана: апелляции обвиняемых рассмотрят завтра
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Апелляции экс-беркутовцев по делам Майдана суд рассмотрит в пятницу.

Киевский апелляционный суд назначил на завтра, 27 декабря, рассмотрение апелляционных жалоб бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года (12 час. 00 мин), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

В то же время Адвокатская совещательная группа (АСГ) сообщила в Facebook о представлении 26 декабря ходатайства от 30 пострадавших в этом деле. В ходатайстве говорится о том, что потерпевшие должны участвовать в рассмотрении апелляции на меру пресечения бывшим беркутовцам.

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В АСГ отмечают, что сейчас "реализуется второй вариант подготовки беркутовцев для обмена и отправки их в т. н. "ДНР" и "ЛНР".

В связи с этим АСГ напоминает, что пострадавшие обратились к Президенту Владимиру Зеленскому относительно недопущения обмена беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих, отметив незаконность реализации такого механизма и несоответствие обмена не имеющих отношения к конфликту лиц.

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Беркут, Майдан, Дела Майдана.
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