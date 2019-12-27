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Помощь жертвам домашнего насилия: в Киеве откроют "кризисную комнату"

Помощь жертвам домашнего насилия: в Киеве откроют "кризисную комнату"
06:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В 2020 году в Киеве появится "кризисная комната" для помощи жертвам домашнего насилия.

В Киеве весной 2020 года создадут "кризисную комнату" для помощи пострадавшим от домашнего насилия, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Киевские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату", где жертвы насилия смогут находиться до 10 дней", – заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что Контакт-центр 15-51 опросил 3,5 тыс. граждан относительно домашнего насилия и обращений за помощью.

"Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание - куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек", - отметила Хонда.

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По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Для решения этой проблемы городские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату".

"Эта "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой "кризисной комнате", получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", - рассказала замглавы мэрии.

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Она также отметила, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00 или 044-272-15-00.

"Если есть физическое насилие, надо обращаться в полицию. Но если в семье есть такие тенденции, то лучше насилие предотвратить и позвонить на 15-00. Здесь можно получить психологическую и юридическую помощь", - отметила Хонда.

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Киев, КГГА, Домашнее насилие, Марина Хонда.
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