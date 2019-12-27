Скачать
Пятница, 27.12.2019
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день
27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день

На Виннитчине мужчина подорвал гранатой двух односельчан

Смотрите фото (4)
На Виннитчине мужчина подорвал гранатой двух односельчан
08:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:В селе Садки Винницкой области 28-летний мужчина подорвал гранатой двух своих знакомых.

Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района Винницкой области, взорвавшего гранату и ранившего односельчан, один из которых погиб.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Ночью 26 декабря 28-летний местный житель конфликт с товарищами решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое мужчин. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию информация о госпитализации с осколочными ранениями двух жителей села Садки поступила около 2.30. Обоих в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

Опросив очевидцев, следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя. По предварительной информации, хозяин дома пригласил к себе в гости товарищей. Он несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие.

Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали ссоры, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и отобрать опасный предмет. Но, к сожалению, боеприпас взорвался. Ранения получили местные жители 25 и 28 лет, младший впоследствии скончался.

Впоследствии выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги, был прооперирован, а сейчас находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

В Ровно к дому частного предприятия прикрепили гранату

Полиция устанавливает происхождение гранаты (по словам злоумышленника, он приобрел ее у незнакомца в столице).

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. За это селянину грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Винницкая область, Полиция, Граната, Происшествие, подрыв.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
03 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
04 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
05 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь