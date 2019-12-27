На Виннитчине мужчина подорвал гранатой двух односельчан

Новости Украины:В селе Садки Винницкой области 28-летний мужчина подорвал гранатой двух своих знакомых.

Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района Винницкой области, взорвавшего гранату и ранившего односельчан, один из которых погиб.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Ночью 26 декабря 28-летний местный житель конфликт с товарищами решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое мужчин. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию информация о госпитализации с осколочными ранениями двух жителей села Садки поступила около 2.30. Обоих в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

Опросив очевидцев, следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя. По предварительной информации, хозяин дома пригласил к себе в гости товарищей. Он несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие.

Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали ссоры, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и отобрать опасный предмет. Но, к сожалению, боеприпас взорвался. Ранения получили местные жители 25 и 28 лет, младший впоследствии скончался.

Впоследствии выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги, был прооперирован, а сейчас находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Полиция устанавливает происхождение гранаты (по словам злоумышленника, он приобрел ее у незнакомца в столице).

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. За это селянину грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.