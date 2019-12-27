Жуткое ДТП: столкнулись четыре автомобиля (Фото)

Новости Украины:В Харькове выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя авто и пострадавшими.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова с участием 4 авто, где пострадали 4 человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о столкновении автомобилей Audi, Mazda, Ford и Geely на улице Героев Труда поступила в полицию 26 декабря около 21:30", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены 33-летние водитель и пассажир Audi, 35-летний водитель и 30-летняя пассажирка автомобиля "Geely", - добавили в ведомстве.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины, выясняются все обстоятельства дтп.