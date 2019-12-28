На Донетчине мужчина убил из ружья троих соседей и покончил с собой

Новости Украины:В Донецкой области мужчина расстрелял из охотничьего ружья трех соседей и покончил с собой.

На Донетчине мужчина возле собственного двора застрелил из охотничьего ружья трех соседей, после чего покончил с собой. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт.

Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.

“Вчера, 26 декабря, около полуночи в полицию поступило сообщение от жительницы г. Северская Бахмутского района, которая услышала выстрелы в соседнем дворе. На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа, руководство Бахмутского отдела полиции, прокуроры местной прокуратуры”, - говорится в сообщении.

По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из охотничьего ружья. Трое мужчин 52, 56, 60 лет получили смертельные ранения. Тогда стрелок, находясь на месте происшествия, из того же ружья выстрелил в себя и от полученных травм скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Вещественные доказательства изъяты. Полицейские проводят комплекс следственно-оперативных действий относительно установления полных обстоятельств произошедшего.