В Харькове подожгли входную дверь в ОГА

Новости Украины:В Харькове мужчина поджег вход в здание облгосадминистрации.

В Харькове в ночь на воскресенье была подожжена входная дверь в здание облгосадминистрации.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20

"Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р. в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.