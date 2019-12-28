На Донбассе прошли танковые учения (Фото)

Новости Украины:Танкисты отрабатывали тактику, а потом стрельбу в движении и с места.

На Луганщине, в районе отведения сил прошли двухдневные учения танковых подразделений, сообщает пресс-центр Операции объединенных си в Facebook в субботу.

"В рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения отрабатывали тактику, а потом практические действия…. выхода в определенные районы с целью поражения вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а на заключительном этапе была стрельба на меткость, как на месте так и в движении" говорится в сообщении.

Фото учений доступно в facebook ООС:

Танкисты отрабатывали задачи на модернизированных машинах, оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.