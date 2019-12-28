В Киеве на территории института токсикологии произошел пожар

Новости Украины:Причина возникновения пожара выясняется.

Спасатели ликвидировали пожар на территории института токсикологии в Голосеевском районе столицы, сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киев.

"28 декабря в 12:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на территории института токсикологии, на ул.Героев Обороны, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в сообщении.

По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в комнате на первом этаже 2-этажного здания. В 12:28 пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 12:38 - ликвидировать.

"К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава", - отметили в ГСЧС.

Информации о жертвах и пострадавших в результате этого события нет.