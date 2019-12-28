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Боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
13:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В зоне ООС на Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины за текущие сутки.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нашими защитниками зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в субботу.

Отмечается, что с полуночи противник начал вести огонь из ручных противотанковых гранатометов по украинским защитникам с.Широкино (Донецкая область).

Также с 10:50 в течение 20 минут боевики применяли вооружение БМП по позициям ВСУ в районе с.Крымского (Луганская область).

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"Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет", - добавили в Минобороны.

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Донбасс, ВСУ, ООС, Операцияи Объединенных сил.
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