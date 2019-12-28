В Донецкой области девочка скончалась после визита к стоматологу

Новости Украины:Полиция выясняет обстоятельства смерти 6-летнего ребенка на Донетчине.

В Донецкой области правоохранители выясняют обстоятельства смерти 6-летнего ребенка после лечения у стоматолога.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы в г. Славянск, что привело к тяжким последствиям, а именно - к смерти малолетнего ребенка.

По данным следствия, 27 декабря в 19.05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в Славянске, была доставлена 6-летняя девочка с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.

В 23.08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер. По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения у стоматолога.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.