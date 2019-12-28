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Пожар в Одесском колледже: семьям погибших и пострадавшим выплатили 3,6 млн

Пожар в Одесском колледже: семьям погибших и пострадавшим выплатили 3,6 млн
23:34 Сб, 28 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Думская

Новости Украины:Семьям погибших и пострадавшим в Одесском колледже выплатили более 3,6 млн грн.

Одесская мэрия предоставила одноразовую помощь в размере более 3,6 миллиона гривень семьям погибших и пострадавшим вследствие пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщила 28 декабря пресс-служба мэрии.

"Во исполнение распоряжения Одесского городского головы от 10 декабря 2019 года № 1179 семьям погибших и лицам, пострадавшим вследствие пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в здании №25 на ул. Троицкой, предоставлена одноразовая материальная помощь. В частности, 15 семьям погибших выплачены по 120 тысяч гривень на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая переведена исполнителям услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что жене погибшего спасателя ГСЧС Сергея Шатохина оказана помощь, согласно распоряжению городского головы №1243, "на организацию и проведение захоронения мужа на общую сумму 130 тысяч гривень".

Кроме этого, за счет средств бюджета г. Одессы предоставлена единовременная материальная помощь Владимиру Выродову - мужу погибшей во время пожара заместителю директора Института морской биологии Галины Иванович "на проведение оперативного лечения на общую сумму 130 тысяч гривень".

Всего за счет средств бюджета города Одессы выплачена материальная помощь семьям погибших и лицам, пострадавших вследствие пожара, на общую сумму 3 миллиона 620 тысяч гривень.

Напоминаем, мэрия предоставила помощь и пострадавшим вследствие пожара, "в зависимости от состояния тяжести повреждений: легкое состояние - в размере 20 тысяч гривень на одного человека, среднее состояние - в размере 40 тысяч гривень на одного человека; тяжелое состояние - в размере 80 тысяч гривень на одного человека".

Так же Одесская облгосадминистрация и Одесский областной совет выделили помощь семьям погибших и пострадавшим вследствие пожара.

Напоминаем, 4 декабря утром произошел пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Во время пожара погибли 16 человек, более 30 человек пострадали от огня.

6 декабря правительство приняло решение о создании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Она назвала основной версией трагедии возгорание бытового электрооборудования.

9 декабря директору колледжа предъявлено подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия. Так же привлекают к уголовной ответственности работников облуправления ГСЧС.

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Одесса, Пожар, Колледж.
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