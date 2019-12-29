Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Муж Анастасии Заворотнюк вынес на лед годовалую дочь (Видео)
Муж Анастасии Заворотнюк вынес на лед годовалую дочь (Видео)

Ситуация под Лукьяновским СИЗО: подробности

Ситуация под Лукьяновским СИЗО: подробности
02:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Активисты не уходят из под Лукьяновского СИЗО, нацгвардейцы разъехалась.

Ситуация под Лукьяновским СИЗО, где произошли стычки между активистами и спецназом, по состоянию на 01:35 стабилизировалась. Автобусы Нацгвардии и патрульные разъехались, активисты остаются на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

«Что касается вывоза беркутовцев и их обмена. Судя по тому, как видим ситуацию мы - в СИЗО либо подождут до раннего утра и вывезут беркутовцев, когда потенциальный протест будет наименьшим. Либо их уже вывезли или вывезут совсем скоро через какой-то черный, неизвестный выход», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, под Лукьяновским СИЗО, из которого должны были вывезти экс-"беркутовцев", произошли стычки между активистами и спецназом. Люди пытались заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной стычки, спецназу удалось их оттеснить, после чего из ворот СИЗО выехал микроавтобус.

Напомним, экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом. 28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». Обмен ожидается завтра, 29 декабря.

Генпрокуратура: следствие по экс-беркутовцам продолжится

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс- "беркутовцы". Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен. В свою очередь, адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины и преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, СИЗО, Активисты, Нацгвардия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
02 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
03 Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
04 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
05 Зоркий глаз: ученые исследовали скорость зрения соколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генпрокуратура: следствие по экс-беркутовцам продолжится
ГПУ: следствие по экс-беркутовцам продолжится
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
В США потерпел крушение легкомоторный самолет: пять человек погибли
В США потерпел крушение легкомоторный самолет
Диета от прыщей: ТОП-5 продуктов для идеальной кожи
Диета от прыщей: ТОП-5 продуктов для идеальной кожи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь