Ситуация под Лукьяновским СИЗО: подробности

Новости Украины:Активисты не уходят из под Лукьяновского СИЗО, нацгвардейцы разъехалась.

Ситуация под Лукьяновским СИЗО, где произошли стычки между активистами и спецназом, по состоянию на 01:35 стабилизировалась. Автобусы Нацгвардии и патрульные разъехались, активисты остаются на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

«Что касается вывоза беркутовцев и их обмена. Судя по тому, как видим ситуацию мы - в СИЗО либо подождут до раннего утра и вывезут беркутовцев, когда потенциальный протест будет наименьшим. Либо их уже вывезли или вывезут совсем скоро через какой-то черный, неизвестный выход», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, под Лукьяновским СИЗО, из которого должны были вывезти экс-"беркутовцев", произошли стычки между активистами и спецназом. Люди пытались заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной стычки, спецназу удалось их оттеснить, после чего из ворот СИЗО выехал микроавтобус.

Напомним, экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом. 28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». Обмен ожидается завтра, 29 декабря.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс- "беркутовцы". Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен. В свою очередь, адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины и преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.