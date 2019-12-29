Автоелка: в Харькове сделали елку из 348 машин: видео с дрона

В ночь на 28 декабря 348 харьковских автомобилистов выстроились в форму новогодней елки на пустыре возле стадиона Металлист. Об этом сообщает Наш Харьков. По словам участников флешмоба, автомобили занимали нужные позиции около 2,5 часов. Расстояние между машинами составляло около 30 сантиметров.