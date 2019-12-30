Ситуация на Донбассе: противник бил из станкового противотанкового гранатомета

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.