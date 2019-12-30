"Васька и его любимая килька в томате": в Одессе открыли еще один памятник коту (Фото)

Сегодня в центре Одессы открыли памятник коту.
Композиция одесского скульптора Татьяны Штыкало представляет собой кота в натуральную величину, который поедает консервы из банки, материал – эпоксидная смола.
Под композицией надпись – "Васька и его любимая килька в томате".
Автор отметила, что открытие мини-памятника приурочено к Новому году.
Создана скульптура в рамках проекта "Одесские коты".
Как сообщалось ранее, проект "Одесские коты" – это серия скульптур, расположенных в необычных местах (на дереве, на крыше и т.д.).
Согласно концепции проекта (по принципу вроцлавских гномов), фигурки кошек в натуральную величину представляют собой своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку, пьет воду из фонтана и пр.