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Понедельник, 30.12.2019
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"Васька и его любимая килька в томате": в Одессе открыли еще один памятник коту (Фото)

"Васька и его любимая килька в томате": в Одессе открыли еще один памятник коту (Фото)
20:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: timer-odessa

Новости Украины:Скульптура установлена на улице Греческой, на парапете возле рыбного ресторана.

Сегодня в центре Одессы открыли памятник коту.

Композиция одесского скульптора Татьяны Штыкало представляет собой кота в натуральную величину, который поедает консервы из банки, материал – эпоксидная смола.

Под композицией надпись – "Васька и его любимая килька в томате".

Автор отметила, что открытие мини-памятника приурочено к Новому году.

Создана скульптура в рамках проекта "Одесские коты".

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Как сообщалось ранее, проект "Одесские коты" – это серия скульптур, расположенных в необычных местах (на дереве, на крыше и т.д.).

Согласно концепции проекта (по принципу вроцлавских гномов), фигурки кошек в натуральную величину представляют собой своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку, пьет воду из фонтана и пр.

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Одесса, Памятник, Коты, Татьяна Штыкало.
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