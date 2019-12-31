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Полиция: в Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

Полиция: в Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль
00:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Черновицкой области в аварии пострадал 10-летний ребенок.

В Черновицкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса получили травмы один из водителей и 10-летний мальчик, пострадавших осматривают медики, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"57-летний водитель автомобиля "Seat Toledo" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz". Травмированы водитель и 10-летний пассажир легковушки. У мужчины врачи диагностировали закрытую травму костей левого бедра, у мальчика - перелом голени. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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ДТП, Авария, Полиция, Черновицкая область, ДТП в Черновицкой области.
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