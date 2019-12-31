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Полиция переведена в усиленный режим

Полиция переведена в усиленный режим
11:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В новогоднюю ночь МВД усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

В новогоднюю ночь правоохранители будут работать в усиленном режиме и будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства запланировано 910 праздничных мероприятий. Они пройдут в 702 населенных пунктах. По предварительным расчетам, участие в праздновании примет более миллиона граждан. Поэтому Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - указали в полиции.

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Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.

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Киев, Полиция, Новый год, Нацгвардия, Нацполиция.
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