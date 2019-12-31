Скачать
Вторник, 31.12.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 1 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 1 января

В Жулянах и Ужгороде поймали по одному преступнику в розыске

В Жулянах и Ужгороде поймали по одному преступнику в розыске
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Двух преступников в розыске обнаружили пограничники.

На Закарпатье задержали 33-летнего гражданина Венгрии, который почти 5 лет скрывался от уголовной ответственности - на родине его разыскивали правоохранительные органы за подделку документов, совершенное им как должностным лицом.

Как сообщает во вторник Госпогранслужба Украины, иностранец ехал в Украину на авто через пункт пропуска «Ужгород». Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. В аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что иностранец находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции.

А в пункте пропуска «Жуляны» задержали украинца, которого правоохранители Ровенской подали в розыск за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Мужчина 1972 года прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него тоже сработала одна из баз данных.

Полиция переведена в усиленный режим

Оба задержанных пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Венгрия, Пограничники, Интерпол, ГПСУ, Розыск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
02 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
03 С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
04 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
05 Эксперты назвали полезные свойства чеснока
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно
В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно
Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Душевные СМС-поздравления коллегам и друзьям с наступающим Новым годом Белой Крысы 2020
Душевные СМС-поздравления коллегам и друзьям с наступающим Новым годом Белой Крысы 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь