В Киеве на Троещине неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке

Новости Украины:Ночью в столице неизвестные ворвались на территорию одного из рынков и начали стрелять по киоскам и бросать дымовые шашки.

В столице на Троещине неизвестные в масках с применением оружия и дымовой шашки повредили несколько киосков.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, ночью столичные правоохранители получили сообщение о том, что на рынке на улице Драйзера стреляют неизвестные.

На вызов немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции.

Предварительно установлено, что четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. Во время осмотра территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено на экспертизу.

В результате противоправных действий злоумышленников никто не пострадал.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому происшествию.

Напомним, в Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице.