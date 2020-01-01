Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)
Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)
Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
1 января - приметы и обряды в день Бонифатия

В аэропорту "Киев" гражданина Украины задержали за двойное преступление

В аэропорту "Киев" гражданина Украины задержали за двойное преступление
07:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчину, который после совершения в Украине двойного преступления скрывался в Великобритании, задержали в аэропорту "Киев".

Об этом в Facebook сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

"В пункте пропуска для авиационного сообщения "Киев" (Жуляны) пограничники задержали нашего соотечественника, который скрывался в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проверки по базе данных пограничники выяснили, что мужчина 1972 года рождения, прибывший рейсом из Лондона, находится в розыске - правоохранители Ривненской области подозревают его в нарушении двух статей Уголовного кодекса.

Установлено, что он разыскивался за незаконное лишение свободы или похищение человека, а также нарушение правил безопасности дорожного движения.

Новогодняя непогода: "Киевавтодор" готов к вызовам

Задержанного передали для дальнейших правовых действий сотрудникам Национальной полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Жуляны, Аэропорт "Киев".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
02 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
03 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
04 Тейлор: В Украины будут хорошие времена
05 Как Тина Кароль: Моника Беллуччи повторила образ украинской певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Уровень прироста населения в США обновил столетний минимум
Уровень прироста населения в США обновил минимум
Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020
Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь