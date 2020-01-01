В аэропорту "Киев" гражданина Украины задержали за двойное преступление

Новости Украины:Мужчину, который после совершения в Украине двойного преступления скрывался в Великобритании, задержали в аэропорту "Киев".

Об этом в Facebook сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

"В пункте пропуска для авиационного сообщения "Киев" (Жуляны) пограничники задержали нашего соотечественника, который скрывался в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проверки по базе данных пограничники выяснили, что мужчина 1972 года рождения, прибывший рейсом из Лондона, находится в розыске - правоохранители Ривненской области подозревают его в нарушении двух статей Уголовного кодекса.

Установлено, что он разыскивался за незаконное лишение свободы или похищение человека, а также нарушение правил безопасности дорожного движения.

Задержанного передали для дальнейших правовых действий сотрудникам Национальной полиции.