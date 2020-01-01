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Украинская сторона СЦКК обработала почти 900 заявок на восстановление инфраструктуры Донбасса

Украинская сторона СЦКК обработала почти 900 заявок на восстановление инфраструктуры Донбасса
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинская сторона СЦКК обработала почти 900 заявок на восстановление инфраструктуры Донбасса

На Донбассе украинская сторона СЦКК в 2019 году обработала около 880 заявок на обеспечение ремонтно-восстановительных работ для поврежденной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

"Украинской стороной СЦКК в 2019 году обработано около 880 заявок на обеспечение ремонтно-восстановительных работ поврежденной инфраструктуры (на Донбассе - ред.). Относительно 56% заявок получены гарантии безопасности от ВСУ, и только 41% заявок поддержан оккупационными администрациями Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут своевременно и качественно выполнять мероприятия, направленные на поддержание безопасности и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса.

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Как сообщалось, в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину. Информации их о возвращении не было. С тех пор на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

В течение 2019 года СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала на участке разведения в Станице Луганской на блокпосту боевиков появление "мужчин в одежде военного типа с голубыми нарукавными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках".

Украинская сторона заявила, что это является грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.

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Донбасс, СЦКК, ООС.
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