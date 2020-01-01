Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)

Новости Украины:Премьер-министр Гончарук поздравил украинцев с Новым годом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил с Новым годом и пожелал украинцам в 2020 году почувствовать реальные изменения в Украине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы правительства.

"Впервые в истории нашей страны Президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране!", - сказал Гонарук.

Напомним, в своем новогоднем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически".