Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса

Новости Украины:Наблюдатели от ОБСЕ попытались проехать на оккупированную часть Донбасса, однако боевики в очередной раз их не пустили.

Боевики в очередной раз отказали в наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (бывш. Октябрь) и Приморское.

Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не разрешили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований возле населенного пункта Михайловка.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижение или подготовку войск", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона СЦКК обработала почти 900 заявок на восстановление инфраструктуры Донбасса.