Затишье длилось недолго: в зоне ООС ранен украинский военный

Новости Украины:Украинский военнослужащий ранен на Донбассе 1 января.

Один украинский военнослужащий получил ранение в среду, 1 января, вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

Согласно сводке, с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оба обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и не затронули районы разведения сил и средств.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о соблюдении боевиками режима тишины с начала первых суток нового 2020 года по состоянию на полдень. Таким образом, оба обстрела произошли пополудни.