Очередной случай ботулизма: в Чернигове три человека попали в реанимацию

Новости Украины:В Чернигове три человека попали в реанимацию с диагнозом "ботулизм".

В Чернигове зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.

Диагноз "ботулизм" установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов - средней тяжести. Лаборатория ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" должна провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно. Что именно стало причиной заболевания, пока не известно.

В 2019 году в Черниговской области зарегистрировано около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.