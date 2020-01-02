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На фронте ранили украинского бойца

На фронте ранили украинского бойца
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за первые сутки 2020 года, ранен украинский военнослужащий.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Все обстрелы украинских позиций зафиксированы вблизи Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вместо салюта в Мукачево стреляли из гранатомета (Фото)

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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