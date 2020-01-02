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Киев за год побил температурные рекорды 36 раз

Киев за год побил температурные рекорды 36 раз
13:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Среднегодовая температура 2019 года в Киеве поднялась до 10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму.

В целом, в течение 2019 года обновлены 36 температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. 

По данным ученых, теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 градусов. Он стал самым теплым за период наблюдений.

Кроме того, ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 градусов тепла. 18 декабря 2019 года она поднялась до 15,2 градусов.

Холоднее всего было 9 января – 14,4 градусов мороза, а в жарче всего – 13 августа, когда температура в тени достигала 35 градусов тепла.

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столице еще не наступила, – добавили в обсерватории.

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Кроме того, в 2019 году в Украине выпало рекордно низкое количество осадков. В этом году выпало лишь три четверти нормы.

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Киев, Рекорд, Погода, Температура.
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