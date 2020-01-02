Аномалия: зима в Киеве еще не наступила

Из-за аномально высоких температур в декабре метеорологическая зима в Киеве все ещё не началась, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Как сообщается, декабрь 2019 года в Киеве оказался самым теплым в XXI веке. Также впервые в истории наблюдений температура в декабре превысила 15° тепла – 18 декабря был зафиксирован показатель в 15,2° тепла. Самым холодным днем стало 8 декабря, когда температура воздуха опустилась до 5° мороза.
Всего в декабре было установлено 9 температурных рекордов.
Среднемесячная температура декабря в Киеве составила 2,7° тепла, что на 5° выше климатической нормы, однако рекорд, установленный в 1960 году не был побит.
Также за месяц выпало 33 мм осадков, что составляет 64% климатической нормы.