Аномалия: зима в Киеве еще не наступила

Новости Украины:В Киеве ещё не началась метеорологическая зима.

Из-за аномально высоких температур в декабре метеорологическая зима в Киеве все ещё не началась, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, декабрь 2019 года в Киеве оказался самым теплым в XXI веке. Также впервые в истории наблюдений температура в декабре превысила 15° тепла – 18 декабря был зафиксирован показатель в 15,2° тепла. Самым холодным днем стало 8 декабря, когда температура воздуха опустилась до 5° мороза.

Всего в декабре было установлено 9 температурных рекордов.

Среднемесячная температура декабря в Киеве составила 2,7° тепла, что на 5° выше климатической нормы, однако рекорд, установленный в 1960 году не был побит.

Также за месяц выпало 33 мм осадков, что составляет 64% климатической нормы.