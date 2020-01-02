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Николаевская полиция вручила вооруженному депутату подозрение (Видео)

Николаевская полиция вручила вооруженному депутату подозрение (Видео)
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Николаеве депутату, который угрожал полиции оружием, объявили подозрение.

Депутату Николаевского областного совета объявили подозрение из-за угрозы пистолетом патрульным полицейским.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

"24 декабря около 01:25 автомобиль Toyota был остановлен экипажем патрульных полицейских в Березанском районе. Водитель нарушил Правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу. Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность и сообщил, что намерен применить оружие, аргументируя тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, по требованию полицейского спрятать оружие и предоставить документы водителя резко начал движение, пытаясь скрыться.

"Полицейские бросились догонять водителя, опередили его автомобиль и заблокировали. Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу ", - отмечается в сообщении.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КУоАП.

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За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

В четверг, 2 января, за подписью и.о. прокурора Николаевской области депутату объявлено подозрение в совершении преступления, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, отметили в полиции.

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Николаев, Депутат, Подозрение, Нацполиция.
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