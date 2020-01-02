Заработали пункты утилизации киевских новогодних елок

На сайте пресс-службы Киевской городской администрации (КГГА) появилась информация о пунктах для утилизации новогодних елок.
"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести к 15 пунктам сбора, которые открылись сегодня во всех районах Киева", - говорится в сообщении.
Собранные деревья будут переделаны на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.
Презентация работы пункта приема переработки состоится 10 января.
Адреса пунктов приема:
просп. Голосеевский, 87-г
ул. Тростянецкая, 58-А
ул. Электротехническая, 26
ул. Освободителей, 6
просп. С. Бандеры, 26-А
ул. Железнодорожное шоссе, 61
ул.Дмитриевская, 16-А (производственная база).
Ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки")
ул. Новополевая, 95-А
спуск Герцена, 6.
Бориспольское шоссе, 23 км
просп. Броварской, 2а
ул. Радистов, 1-в
Никольское лесничество
Броварское лесничество, кв №72
Напомним, из-за аномально высоких температур в декабре метеорологическая зима в Киеве все ещё не началась.