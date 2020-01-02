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Заработали пункты утилизации киевских новогодних елок

Заработали пункты утилизации киевских новогодних елок
15:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Киеве открыли 15 пунктов для утилизации новогодних елок.

На сайте пресс-службы Киевской городской администрации (КГГА) появилась информация о пунктах для утилизации новогодних елок. 

"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести к 15 пунктам сбора, которые открылись сегодня во всех районах Киева", - говорится в сообщении.

Собранные деревья будут переделаны на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

Презентация работы пункта приема переработки состоится 10 января.

Адреса пунктов приема:

просп. Голосеевский, 87-г

ул. Тростянецкая, 58-А

ул. Электротехническая, 26

ул. Освободителей, 6

просп. С. Бандеры, 26-А

ул. Железнодорожное шоссе, 61

ул.Дмитриевская, 16-А (производственная база).

Ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки")

ул. Новополевая, 95-А

спуск Герцена, 6.

Бориспольское шоссе, 23 км

просп. Броварской, 2а

ул. Радистов, 1-в

Никольское лесничество

Броварское лесничество, кв №72

Напомним, из-за аномально высоких температур в декабре метеорологическая зима в Киеве все ещё не началась.

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Киев, Лес, Елка, Новый год, Природа.
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