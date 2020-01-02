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Гайворонский: Боевики "ЛНР" угрожали меня убить

Гайворонский: Боевики "ЛНР" угрожали меня убить
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Журналист и блогер Евгений Гайворонский рассказал, что во время его этапирования боевики "ЛНР" угрожали его убить.

Депортированный из России в Украину ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский заявляет, что во время этапирования из "миграционной тюрьмы" в Краснодарском крае на Донбасс боевики "ЛНР" угрожали его убить "голыми руками" . Об этом Гайворонский рассказал в комментарии Крым.Реалии.

"Везли нас в ГАЗеле, 9 человек. Часть – из так называемой "ЛНР" из-за просрочки и нарушения трудовых патентов выдворяли в "ЛНР", а я и ещё четыре человека – именно в Украину, которая подконтрольна Киеву. И вот пока мы ехали, а там были реальные боевики, которые воевали на стороне "ЛНР" против Киева, они кричали на пристава: "Вы что творите? Это же бандеровец, он же Путина ненавидит, нас ненавидит! Из-за таких как он, мы до сих пор Киев не захватили. Давайте позвоним в ФСБ, чтобы его в Украину не везли. Давайте его в "ЛНР" вывезем, мы его прям там на первом метре нашей границы голыми руками убьём. Нам наше МГБ поможет", – рассказал блогер.

По словам Гайворонского, боевики "пытались его пинать", пока он сидел на полу в наручниках.

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"Но это уже приставы не позволили. Слава Богу, что не дошло до того, что приставы позвонили бы в ФСБ и подняли вопрос того, чтобы меня в Украину, которая подконтрольна Киеву, не довезти", – рассказал он.

Как утверждает Гайворонский, в "ГАЗеле" он ехал вместе с боевиком ОРЛО Дмитрием Жаровым, который находится в списках сайта "Миротворец".

Ранее, в ноябре 2019 года, "суд" в Крыму оштрафовал Гайворонского на 30 тысяч рублей (более 11 300 грн) за заметку, которую журналист, по версии полиции, опубликовал у себя на странице в Facebook, где "в неприличной форме, с использованием ненормативной лексики" дал оценку президенту РФ Владимиру Путину.

"Суд" в оккупированном Крыму 20 декабря постановил депортировать ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России". Адвокат Алексей Ладин предположил, что поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, его могут депортировать в "ДНР".

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Ранее, 26 марта 2019 года, подконтрольный России "мировой суд" в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за административное правонарушение - употребление наркотических веществ без назначения врача. Кроме того, его обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Блогер назвал обвинения в употреблении наркотиков "бредом".

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Крым, Депортация, Журналист, Оккупированный полуостров, Евгений Гайворонский.
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